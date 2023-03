Gf Vip, la salernitana Antonella Fiordelisi eliminata dalla casa corre dal fidanzato Edoardo

La salernitana Antonella Fiordelisi (campionessa di scherma, influencer e modella) meritava, per molti, essere una delle finaliste. Ma, ieri sera, a sorpresa, è uscita dal Grande Fratello Vip. La vippona sarebbe stata eliminata non solo per l’ulteriore peggioramento del rapporto tra lei e quasi tutti gli altri concorrenti e il grande rammarico per la squalifica del fidanzato Edoardo Donnamaria, ma anche per l'influenza che avrebbe avuto sua madre sul televoto.

L'appello della madre

La donna, tramite il profilo Instagram di Antonella, ha condiviso una lettera nella quale invitava i fan della figlia a non salvarla. E potrebbe essere legata proprio a questo la bassa percentuale che ha ottenuto l'influencer: solo l’8% dei voti è stato per lei. La ex gieffina, una volta scoperto cosa aveva combinato la madre in quanto preoccupata per lei, ha detto: "La capisco, però sono cose mie. Se poi decido di rimanere vuol dire che voglio arrivare fino in fondo".

Il ritorno da Edoardo

L’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ha consentito ad Antonella di riabbracciare il suo Edoardo che, ieri sera, su Instagram ha commentato: “Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom, il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu". Questa mattina poi Donnamaria ha pubblicato una storia nella quale si vede Antonella: i due si sono ricongiunti. "Chi dorme più", solo questa frase a corredo che lascia intendere molto di più.