“Ghost Town”, in onda su Rai5 la ricostruzione di Romagnano al Monte

Danneggiato ripetutamente da eventi sismici fino al terremoto in Irpinia del 1980, l’antico borgo di Romagnano al Monte, in provincia di Salerno, è stato completamente abbandonato e ricostruito a 2 chilometri di distanza. L’attore e fotografo Sandro Giordano esplora questo piccolo comune al confine tra Campania e Basilicata in “Ghost Town”, in onda lunedì 22 gennaio alle 20.20 su Rai 5. Prima tappa del viaggio, l’antico Monastero abbandonato nel Parco Nazionale del Cilento