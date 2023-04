Salerno ricorda Giancarlo Siani: al via la realizzazione di un murales, in programma anche un convegno

Omaggio a Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985, a soli 26 anni: al via, oggi, la due giorni a Salerno per ricordare il cronista vittima della malavita. In particolare, il writer McNenya, all'anagrafe Stefano Santoro, insieme con Giuseppe De Martino, in arte Amed, realizzerà un murales intitolato "Giornalista Giornalista”, nell’area del parcheggio del Centro Sociale. L'opera sarà inaugurata in occasione del convegno del 3 maggio organizzato dalla redazione di Paperboy, in occasione della Giornata della Memoria dei giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa e dal terrorismo.



Appuntamento, dunque, per il 3 maggio, a partire dalle ore 9,30, presso il Centro Sociale di Salerno (sito alla Via Guido Vestuti), con “Giancarlo Siani: la sua ‘penna’ e la sua deontologia”: tra gli interventi previsti, anche quello del sindaco Vincenzo Napoli, dell'assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto, nonchè di Gianmario e Paolo Siani, rispettivamente presidente e consigliere della Fondazione Siani, nonché nipote e fratello di Giancarlo. Non mancherà l’esibizione di Antonio Giordano, musicista della Compagnia Daltrocanto che ha dedicato una sonata a Giancarlo Siani realizzando anche un videoclip. Inoltre, il 29 aprile, l’area scelta per il murales, sarà riqualificata grazie al clean-up di “Retake Salerno” e “Voglio Un Mondo Pulito”.