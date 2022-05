Gianfranco Caliendo, ex cantante de Il giardino dei semplici, in concerto con la Miele band

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gianfranco Caliendo - iconico frontman, voce solista, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici dal 1974 al 2012 - sarà in concerto con la sua nuova formazione: la Miele Band. In quest'occasione, l'artista e il suo gruppo presenteranno il loro nuovo album: Oltre il Giardino.

In scaletta, i più grandi successi dell'artista: M'innamorai; Tu, ca nun chiagne; Miele; Concerto in La Minore; Vai; Angela; Tamburino; Non si può leggere nel cuore; Dopo un rock'n'roll; Carnevale da buttare; ...E amiamoci.



L'attuale line-up: Gianfranco Caliendo (voce solista, chitarra, programming); Giuseppe Mazzillo (tastiere, piano, programming); Dami Tedesco (chitarra acustica, voce, cori); Piero Pisano (basso, voce, cori); Vito Capone (batteria, voce, cori). Il gruppo si avvale anche della voce e del talento poetico della cantautrice Flora Contento, che firma i testi dei nuovi brani.



Nel disco, sono presenti ospiti prestigiosi: Nick Luciani (Cugini di Campagna); Andrea Sannino; i frontmen di altri gruppi italiani famosi degli anni settanta (Beans, Daniel Sentacruz Ensemble, Homo Sapiens, Romans e Santo California).