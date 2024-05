Slitta la riapertura del Giardino della Minerva, Luciano Mauro annuncia le nuove date

Una prima parte del Giardino della Minerva riaprirà a fine giugno, mentre solo a luglio torneranno completamente fruibili tutti i terrazzamenti. Ad annunciarlo, il paesaggista Luciano Mauro, dopo lo slittamento della data di riapertura del sito a causa del mancato completamento di parte dei lavori previsti.

Una volta riaperti, i Giardini godranno di un impianto di illuminazione diverso che consentirà anche aperture notturne estive. Oltre che il restyling dei muri, non effettuato da 30 anni, a servizio del pubblico vi sarà anche l'ascensore per i diversamente abili nel Palazzo Capasso. Cresce l'attesa di salernitani e turisti per l'inaugurazione del Giardino della Minerva dove, ieri, forse non a caso, si è posato sul cancello un fagiano maschio (Phasianus colchicus L.), per molti simbolo di nascita e rinascita.