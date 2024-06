Curiosità, il Giardino della Minerva verso la riapertura: Luciano Mauro alla ricerca della Firrastrina comune

"A pochi giorni della riapertura, la mia attività di erborizzatore mi ha portato ai piedi del Monte Calvo (San Giovanni Rotondo - FG), alla ricerca di un endemismo molto utilizzato presso la Scuola Medica Salernitana: la Firrastrina comune (Thapsia garganica L.)": a raccontarlo, il paesaggista Luciano Mauro del Giardino della Minerva. Detto fatto: la Firrastrina comune si potrà ammirare prossimamente nel Giardino. Innumerevoli i cittadini e i turisti che attendono la riapertura dello storico orto botanico restaurato che riserverà non poche sorprese ai visitatori.

La curiosità

La Thapsia garganica è una pianta mediterranea primitiva e molto diffusa nel Gargano che all'apparenza sembra molto simile al finocchietto selvatico. Sin dai tempi dell'antica Grecia conosciuta come una pianta velenosa, nota anche come "carota della morte" in quanto in grado di provocare la morte dei cammelli delle carovane arabe, la Firrastrina comune è stata al centro dello studio di alcuni ricercatori della Johns Hopkins University, dell’Università del Wisconsin e dell’Università del Texas che hanno sperimentato un farmaco derivato da questa pianta in grado di distruggere le cellule tumorali, preservando i vasi sanguigni ed i tessuti sani. In un mese, infatti, il farmaco ha permesso di ridurre del 50% le dimensioni dei tumori alla prostata dei topi di laboratorio.