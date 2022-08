"Future Ballad": il cantautore agropolese Giast presenta il suo primo singolo

Si intitola "Future Ballad" il primo singolo di Giast, nome d'arte di Gianluca Astorino, studente e musicista agropolese appassionato di scrittura e canto.

Il singolo

Una ballata dagli accenti indie-pop, il cui tema è incentrato sulla responsabilità dei giovani di pensare al proprio futuro e degli stati psicologici ad essa correlati. Per dirla con Giast: "Il giorno, in cui si è lucidi e ragionevoli, si alterna alla notte in cui si avverte di più l'incombere del tempo che passa". La canzone è ascoltabile su tutte le piattaforme di streaming.