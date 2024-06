Vip in Costiera, Thomas Gibson alloggia ad Amalfi e si dà alla cucina locale

Ha scelto Amalfi come meta per le vacanze, Thomas Gibson, noto per i suoi ruoli in serie televisive di successo come "Criminal Minds" e "Dharma & Greg". Mostrando un particolare interesse per 'Hotel Santa Caterina, l'attore ha alloggiato a Casa Andreana. Gibson ha visitato anche Conca dei Marini e si è cimentato in cucina presso Amalfi Heaven Garden, per godere infine dei fuochi in occasione dei festeggiamenti patronali. Insomma, l'attore ha decisamente apprezzato le bellezze della Costiera.