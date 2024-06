Giffoni 54, annunciati i primi ospiti del Festival: tutti i nomi

Grande attesa per il ritorno del Giffoni Film Festival. La 54esima edizione torna dal 19 al 28 luglio 2024 con 5.000 giurati provenienti da tutto il mondo. Annunciati i primi ospiti della kermesse:

20 luglio - Cristiana Dell'Anna L'attrice Cristiana Dell'Anna, nota per il suo ruolo di Patrizia nella serie "Gomorra" e per la sua interpretazione in "Qui rido io" di Mario Martone, incontrerà i giurati. La sua performance le è valsa una nomination come Miglior Attrice non protagonista ai David di Donatello nel 2022. Cristiana ha recitato anche in "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino e nel film "Mixed by Erry" di Sydney Sibilia.

21 luglio - Margherita Vicario e Domenico Cuomo La cantautrice e attrice Margherita Vicario, con la sua poliedricità, incontrerà i partecipanti del festival. Conosciuta per il film "Gloria!", Margherita ha dimostrato di saper catalizzare l'arte in tutte le sue forme. Nella stessa giornata, Domenico Cuomo, volto amato di "Mare Fuori" e "Un Professore", si racconterà ai giovani giurati, condividendo la sua esperienza nel mondo del cinema e della televisione.

23 luglio - Michela Giraud e Lino Guanciale L'irriverente stand up comedian Michela Giraud sarà presente con il suo show "Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco", che arriverà in Italia in autunno. Il suo debutto alla regia con "Flaminia" racconta la storia di due sorelle di Roma Nord. Lino Guanciale, attore di teatro, cinema e tv, incontrerà i giurati per discutere della sua carriera e delle sue interpretazioni, tra cui il ruolo nell'attuale terza stagione de "Il Commissario Ricciardi".

24 luglio - Marco D'Amore Marco D'Amore, conosciuto per il suo lavoro in "Gomorra", tornerà al festival per raccontare la sua carriera artistica. Recentemente apparso nel film "Caracas" con Francesco Ghiaccio e Toni Servillo, D'Amore condividerà le sue esperienze con il pubblico giovane.

25 luglio - Lea Gavino Lea Gavino, attrice emergente nota per il suo ruolo in "Una storia nera" di Leonardo D’Agostino e per la serie "Skam Italia", sarà presente per un incontro con i giurati. La sua interpretazione è stata lodata per la profondità e l'emozione trasmesse.

26 luglio - Romana Maggiora Vergano e Giacomo Abbruzzese Romana Maggiora Vergano, acclamata per il suo ruolo in "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi, incontrerà i partecipanti del festival. La giovane attrice è anche protagonista di una serie internazionale per Amazon e di un film di Francesca Comencini. Giacomo Abbruzzese, regista e sceneggiatore, presenterà il suo film "Disco Boy", premiato al Festival di Berlino con l’Orso d’Argento per il Miglior Contributo Artistico.

Il Giffoni Film Festival continua a essere un punto di riferimento per i giovani, offrendo una piattaforma di scambio culturale e di crescita personale. Attraverso incontri con attori e registi di fama, i giurati hanno l'opportunità di esplorare nuove prospettive e approfondire la loro passione per il cinema.