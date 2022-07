Zelensky invitato a Giffoni 2022: "Partecipazione in attesa di conferma"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe collegarsi al Giffoni Film Festival 2022. La sua possibile partecipazione, annunciata questa mattina durante la presentazione ufficiale della kermesse, è ancora "in attesa di conferma", ma la speranza è che il leader ucraino possa salutare i giurati del Festival e passare qualche minuto con loro, seppur virtualmente.

Il regista russo

Giffoni si pone quale ponte fra i due Paesi in guerra. Ed è per questo che fra i probabili partecipanti alle 52esima edizione (dedicata agli "invisibili") vi è anche il regista russo Nikita Michalkov. "È la migliore Italia - afferma il fondatore Claudio Gubitosi - e non solo, quella che vedremo e ascolteremo nei prossimi giorni a Giffoni. In questo progetto vedo sempre di più la lontananza dalla ritualità. La vicinanza in questo momento così complicato. La forza dei valori che esprime".