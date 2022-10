Buymore all'Ecommerce a Giffoni Valle Piana: l'evento

Si chiama Buymore.it il primo progetto promosso dalla Confesercenti provinciale di Salerno e co-finanziato dalla Camera di Commercio, che ha l'obiettivo di creare un unico grande Marketplace per gli esercenti salernitani e campani. Il progetto rappresenterà lo sponsor della manifestazione Ecommerce Hub, l'evento dedicato al mondo del commercio elettronico in programma domani, 7 ottobre, a Giffoni Valle Piana.

L'evento

La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, torna in presenza dopo due anni di stop forzato a causa delle normative anti Covid, e si terrà presso la Multimedia Valley di Giffoni, incubatore di idee e manifestazioni rivolte ad un target giovane, nato grazie al noto Giffoni Film Festival. Nel corso dell’evento, Gianluca Vegliante, Co-founder di Buymore, terrà un interessante speech sulla modalità di sviluppo di piccole e medie imprese grazie alla presenza di un marketplace territoriale. In un mercato in cui i consumatori sono sempre più attratti dal digitale e orientati verso il mobile-first, la sfida è quella di soddisfare le loro aspettative, offrendo un'esperienza appagante sia online che offline, e riuscire a comunicare con i brand e i rivenditori, permettendo di ricreare un'esperienza di acquisto immersiva e semplice allo stesso tempo. Quello che ha studiato e ha voluto la Confesercenti provinciale di Salerno promovendo il progetto Buymore.it.

Il tema dell'edizione dell'Ecommerce Hub sarà “What’s Next”, per confrontarsi sulle necessità del futuro degli e-commerce e dei consumatori. “Per noi è davvero una splendida notizia poter partecipare a un evento fieristico così importante non solo per il territorio salernitano ma per l'intero Sud Italia – afferma la responsabile servizi alle imprese della Confesercenti provinciale, Maria Antonietta Aquino - . L’evento è un’ottima occasione per avvicinare tutti gli operatori commerciali al settore della vendita online e alle grandi opportunità che offre, attraverso colloqui con esperti nazionali e internazionali”.

“Come Co-founder di ShopNow srl, la società che ha progettato e realizzato il progetto Buymore.it - afferma il ceo Gianluca Vegliante - , essere partner dell'evento Ecommerce Hub rappresenta per noi un'ulteriore conferma dell'ottimo lavoro fatto negli ultimi 20 anni nel mondo della vendita online e di quello che stiamo ulteriormente facendo per supportare la digitalizzazione di tutte le realtà imprenditoriali del territorio, ma non solo. Infatti, Buymore.it, voluto e sostenuto dalla Confesercenti Salerno, vuole essere proprio questo: l'acceleratore per tutte le piccole medio imprese del salernitano che vogliono abbattere i limiti territoriali, e aprirsi a nuove opportunità nel mondo della vendita online, oggi più di ieri necessario per immaginare una crescita della propria attività”.