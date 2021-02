Safer Internet Day: a Giffoni Polizia postale e associazione magistrati in campo contro il cyberbullismo

Tutto pronto per la seconda edizione del Safer Internet Day, che si svolgerà in modalità digitale venerdì 5 febbraio alle 10.30. Promossa dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, l'Associazione nazionale magistrati di Salerno e Giffoni Opportunity, la giornata, che si svolgerà in contemporanea su tutto il territorio nazionale, vedrà protagonisti oltre cento studenti del liceo scientifico “B.Rescigno” di Roccapiemonte e del liceo classico “F. De Sanctis” di Salerno. Istituito nel 2004, il SID (Safer Internet Day) è sostenuto dalla Commissione Europea e coinvolge oltre 100 paesi di tutto il mondo, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo più sicuro e responsabile degli strumenti legati al web e alle nuove tecnologie.

L'evento

L’attenzione si focalizza in particolare su bambini e nuove generazioni, fasce talvolta maggiormente esposte ai pericoli che si celano nelle pieghe della grande rete. Dopo i saluti di Jacopo Gubitosi, strategy manager Giffoni Opportunity, di Maria Rosaria Romano, dirigente compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania e di Piero Indinnimeo, presidente Associazione nazionale magistrati – Distretto di Salerno, a confrontarsi con i ragazzi ci saranno lo stesso Indinnimeo con il sostituto procuratore Francesca Fittipaldi e l'ispettore superiore della Polizia Postale Roberta Manzo. “La libertà nella rete” è il tema dell'incontro che sarà moderato da Maria Elena Scisci di Giffoni Opportunity. L’obiettivo delle attività di prevenzione e di informazione è quello di coinvolgere, educare e formare i ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre i rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i giovani a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.