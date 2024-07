De Luca apre Giffoni 54: "Sarebbe stato un delitto interrompere un evento così"

"Sarebbe stato un delitto interrompere un evento come quello di Giffoni, attivo da 54 anni." Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della cerimonia di inaugurazione della 54esima edizione del Giffoni Film Festival. De Luca ha accennato al rischio di cancellazione dell'evento a causa delle problematiche legate ai fondi di sviluppo e coesione. "Giffoni è un evento che va oltre le produzioni cinematografiche. Parla di solidarietà, giovani generazioni, rapporti d'amicizia tra tutti i Paesi del mondo. E parla di futuro, di speranza. Era impensabile che questo evento si interrompesse per ragioni che non vogliamo approfondire," ha sottolineato De Luca.

Le parole di De Luca

Il presidente ha assicurato il sostegno della Regione: "Avevo detto a Claudio Gubitosi (direttore del Giffoni Film Festival) che avremmo garantito l'evento. Lo abbiamo fatto, lo faremo oggi e lo faremo per il futuro. Non ci sono problemi". De Luca, inoltr,e ha evidenziato l'importanza del festival, che attira "migliaia di bambini e bambine da tutto il mondo, a volte da Paesi in guerra tra loro, offrendo loro un'occasione di incontro, conoscenza e amicizia". Sul fronte dell'accordo di coesione con il Governo, De Luca ha dichiarato: "Non lo so. Dal ministero ci hanno comunicato che tutta l'istruttoria è finita. Manca solo la firma." Alla domanda se l'accordo arriverà, ha risposto: "Penso di sì. Contate voi i giorni."