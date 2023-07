A Giffoni, il cantautore Hermes vince il contest di Anas: "Ragazzi, guidate e basta"

È Hermes il vincitore del contest promosso da Anas e Radio Italia per sensibilizzare i giovani, e non solo, su tematiche legate alla sicurezza stradale. Insieme al cantautore pugliese, che si è esibito live nella Sala Blu all’interno del format Impact, protagonisti anche Bruna (secondo posto) e Luvi (terzo posto).

L'incontro

Giunto alla quinta edizione, il contest musicale “Sicurezza stradale in musica” ha l’obiettivo di incoraggiare una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole da parte di chi sta al volante. In Sala Blu, i giffoner hanno prima visto un piccolo spot con centinaia di personaggi dello spettacolo che hanno sposato la causa, tra cui Gianni Morandi, Max Pezzali, Fiorello, Bebe Vio, Emma, Piero Pelù, Tananai, Bobo Vieri, Achille Lauro. Poi è arrivato il momento della performance dei tre cantanti. Il cantautore pugliese Christian Cotugno, in arte Hermes, ha vinto il contest portando il brano “After”. 22 anni, di Cerignola in provincia di Foggia, sostenuto dall’etichetta Aurora Dischi, il giovane artista ha spiegato la motivazione del testo: "Il pezzo che ha vinto il contest l’ho scritto pensando ai ragazzi che escono per le serate. Volevo esprimere le sensazioni di quei giovani, intrecciando messaggi con cui evidenziare il concetto di essere responsabili perché c’è la vita di mezzo. La musica è la prima cosa che arriva alla gente. Il testo ti entra dentro. E il messaggio di Anas credo sia arrivato potente a tutti".

Sul palco del Giffoni si sono esibiti anche gli altri due artisti. L’elegante Bruna (Bruna Angelico), 25 anni, da Palermo, classificatasi al secondo posto con il brano “Sulla tua strada” (etichetta Lo Stato Dell’Arte), che ha presentato anche il nuovo singolo “Diario”. Mentre al terzo posto c’è la vulcanica Luvi, nome d’arte di Ludovica Massidda, 25 anni da Cagliari, che ha portato il brano “Me Lo Merito” per l’etichetta Solid Music e ha presentato il singolo “Effetto”. Il contest fa parte del progetto con cui Anas ha realizzato il nuovo spot della Campagna “Guida e Basta”, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, contro l’uso del cellulare e le distrazioni alla guida. Entusiasta Mario Avagliano, responsabile Relazioni esterne di Anas: "Vogliamo raggiungere attraverso Giffoni i ragazzi e i genitori, veicolando il messaggio di un sano egoismo individuale e collettivo. Pensare a se stessi significa guidare con prudenza, essere attenti alla guida e non avere distrazioni. Lo facciamo utilizzando il linguaggio dei ragazzi che è la musica, per questo abbiamo ideato un contest e premiato i giovani che hanno lanciato canzoni sulla sicurezza stradale. Utilizzare nello spot la canzone di un artista della nuovissima generazione è un modo per convincere i ragazzi ad essere sentinelle della buona guida e della vita".