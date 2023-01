Giffoni Film Festival 2023: aperte le candidature per diventare giurati

Si sono aperte ufficialmente le candidature per diventare juror e partecipare alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 29 luglio. I giffoner di #Giffoni2023 saranno ben 7mila e arriveranno da oltre 50 nazioni, suddivisi nelle sezioni: Elements+3, Elements+6, Elements+10, Generator+13, Generator+16, Generator+18 e Workshop +18. Per iscriversi c'è tempo fino al 26 marzo.

La novità

Con l'avvio delle iscrizioni è stata annunciata anche una novità importante per i giffoner dai 18 ai 30 anni: workshop +18 proporrà ai ragazzi una serie di appuntamenti, lezioni, Q&A e conversazioni sul cinema, incontri con artisti e professionisti dell’audiovisivo per approfondire regia, scrittura, recitazione e numerosi altri aspetti creativi e tecnici del linguaggio cinematografico e non solo.

Qui le informazioni utili: LINK.

Sezione Impact

Fino al 26 marzo sono aperte anche le candidature per la sezione Impact! che, quest'anno, accoglierà ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni, pronti a raccontarsi e a trasformare le proprie idee in intuizioni straordinarie. "I partecipanti - si legge nella nota - saranno i veri protagonisti di nove giorni straordinari, durante i quali potranno confrontarsi apertamente e alla pari con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di aziende di rilievo nazionale e internazionale".