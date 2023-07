Salute e Prevenzione: al Festival di Giffoni presentato il docufilm “Oltre il mare”

Prevenzione, salute, futuro della ricerca. Giffoni da sempre dedica uno spazio al campo medico-sanitario, organizzando approfondimenti tra i giovani del festival ed esperti. A questo proposito alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival è stato presentato (il 28 luglio alle ore 18.30 in Sala Verde) il film documentario “Oltre il mare”, realizzato da Sanofi insieme a WALCE Onlus – Women Against Lung Cancer in Europe (partner del progetto) e a RUFA – Rome University of Fine Arts, l’Accademia di Belle Arti di Roma. Una pellicola che punta i riflettori sul tema del tumore al polmone attraverso uno stile narrativo inconsueto e punti di vista originali. La proiezione ha visto protagonisti i ragazzi della sezione Impact. In sala sono intervenuti, per un confronto con i giffoner, Fulvia Filippini(Responsabile delle Relazioni con Istituzioni e Associazioni pazienti Sanofi), Stefania Vallone (Segretario Generale WALCE Onlus) e Giusy Alfieri (regista del team RUFA)”.Tre i protagonisti della storia: Aldo, Roberto e Carlotta, che, insieme ai loro caregiver, mostrano gli aspetti più profondi e intimi di chi si imbatte in questa patologia. Tre i percorsi che nella pellicola idealmente e inevitabilmente s’incrociano su un terreno comune fatto di pensieri, conquiste, incertezze e speranze, nonostante le loro diversità. “Oltre il mare” racconta come il tumore al polmone si sia imposto nella vita di Aldo e Roberto – che lottano ancora con la malattia– e di Carlotta che, sebbene ne sia uscita, testimonia come un’esperienza del genere lasci sempre a chi la vive una nuova lente tramite cui leggere ogni parte della propria quotidianità.

La malattia

Il tumore al polmone è ancora oggi una delle forme di cancro più aggressive, che colpisce ogni anno 2 milioni di persone in tutto il mondo, con oltre 43mila diagnosi solo in Italia nel 2022. Dopo la proiezione, i ragazzi e le ragazze del festival sono intervenuti durante la sezione Impact e hanno avuto la possibilità di incontrare i produttori del film, in un serrato contesto di confronto sulle tematiche legate alla patologia e la produzione della pellicola. La location emotiva e progettuale del Giffoni funge da cassa di risonanza importante e sensibilizza i giovani alle corrette abitudini e alla prevenzionevolte a incentivare la diagnosi precoce.All’incontro per la sezione IMPACT (negli spazi della Sala Blu), sono intervenuti anche i giffoner che hanno visto il film. Tra questi Angelo Frattolillo, 21 anni, di Apice: "Importante sensibilizzare le persone a tematiche del genere – ha detto – Adesso che conosciamo come affrontare i tumori e come prevenirli, bisognerebbe stare attenti ai nostri comportamenti. È necessario parlarne, perché in questo modo si aiuta il malato e si rende anche più efficace la consapevolezza delle persone esterne rispetto alla situazione". Anche Margherita Desirè Forlano (22 anni, di Battipaglia) ha voluto lanciare un messaggio, in particolare ai suoi coetanei: "Ho vissuto la malattia oncologica da esterna – ha raccontato commossa – Avevo un amico, che poi è venuto a mancare a soli 6 anni. Una sofferenza che ho vissuto da piccola. Cercavo di farlo ridere, giocare, di distrarlo il più possibile perché non pensasse troppo. Il punto centrale del dibattito credo sia la giusta informazione tra noi giovani. Il messaggio ai miei coetanei quindi è quello di acquisire conoscenza rispetto alle malattie oncologiche. Chiedete aiuto alle persone che conoscono più di voi e state vicino al paziente perché nei momenti difficili si trova spaesato".

I nomi

I diplomati RUFA che hanno dato vita al progetto:

Giusy Alfieri – Regista

Giorgio Leopardi – Regista

Elena Grasso – Direttore della Fotografia

Alessandro Cuccia – Operatore di macchina

Federico Assenza – Montatore

Anna Carrubba – Produzione

Giulia De Cesare – Produzione