Innovazione: "Giffoni for Kids" verrà portato al "Kids Marketing Days" di Milano

Prende il via il progetto Giffoni for Kids che verrà portato al Kids Marketing Days di Milano, evento live del 10 marzo giunto alla sua settima edizione. Giffoni Innovation Hub parteciperà all'evento forte dei suoi numeri: 10 startup accelerate, 20 eventi tra workshop, incontri, laboratori e varie attività, 40 nuovi imprenditori e 3.000 giovani coinvolti in numerose attività in Italia e all’estero.

Il progetto

Finanziato da un bando della Regione Campania e annunciato lo scorso anno dall’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione, il progetto Giffoni for Kids supporta le startup in tutta la filiera di comunicazione e networking globale anche al termine del loro percorso di accelerazione, favorendo opportunità concrete di crescita e scalabilità. Partner del progetto sono Iniziativa Cube s.r.l. e l’Università degli studi di Salerno con il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems.

Nel quadro dell’osservatorio privilegiato del Kids Marketing Days, che mette al centro bambini e ragazzi e tutto ciò che ruota loro intorno (dalla famiglia, alla scuola, dallo sport, all’intrattenimento, alla vita sociale e sui social, fino alla sicurezza e all’ambiente) e che rileva scelte e strategie adottate da aziende e realizzate dalle agenzie di comunicazione, Giffoni for Kids si inserisce come primo rappresentante di un programma di accelerazione e sviluppo per startup in Italia che accoglie, sostiene e finanzia progetti e prodotti che migliorano la vita di bambini e ragazzi, grazie ad un impatto positivo sulla società.

Nell’ambito della sessione Sostenibilità, è il momento di promuovere comportamenti virtuosi, Nicola Sapio, Head of Education and Academy e Luca Ruju, General Manager di Giffoni Innovation Hub, racconteranno lo scopo di G4K – Giffoni for Kids: "Abbiamo dato vita ad un’iniziativa che favorisce la creazione e lo sviluppo di eccellenze imprenditoriali ad elevato impatto e potenziale di mercato, indirizzate al comparto denominato Kids & Teens – dichiara Nicola Sapio, Head of Education and Academy di Giffoni Innovation Hub – che comprende prodotti, servizi e modelli di business indirizzati al target bambini e ragazzi. Vogliamo quindi offrire un percorso di affiancamento qualificato alle startup per l’accelerazione – di business, di prodotto, di mercato – di idee innovative con social impact sul segmento kids&teens che possa attirare innovatori provenienti da tutto il mondo. I primi risultati ci confortano".

"L’obiettivo è agire lungo tutta la catena del valore, e con particolare riferimento agli ambiti Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games, Food, Fashion, utilizzando tecnologie innovative abilitanti come ad esempio: VR/AR, AI, Blockchain, Big Data, Biotech, Nanotech, IoT, Digital fabrication": ha concluso Luca Ruju, General Managaer di Giffoni Innovation Hub.