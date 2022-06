Gli alunni della scuola primaria “Don Milani” promuovono la bontà della crema alla nocciola di Giffoni

CREA MED chiude la sua prima fase con un successo straordinario tra docenti ed alunni degli istituti scolastici del Picentino. Erano cento gli alunni dell’istituto primario “Don Lorenzo Milani”, della quinta di Santa Caterina e della sede centrale di Mercato, diretti dalla professoressa Daniela Ruffolo e dai Docenti, che hanno preso parte al “dolce” seminario dal titolo: “Le scuole primarie protagoniste della riscoperta dei sapori e della tradizione del territorio”, progetto di Cooperazione transnazionale denominato CREA MED dieta mediterranea e resilienza rurale in una economia globalizzata, sostenuto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania.

I dettagli

Presso la sede del GAL Colline Salernitane in via Valentino Fortunato si è concluso il settimo dei ventitré seminari formativi e informativi programmati dal coordinatore e responsabile cooperazione del GAL Eligio Troisi e dal Presidente Antonio Giuliano, con la grande partecipazione dell’ASL Salerno, attraverso Rosa Maria Zampetti, Dirigente Responsabile U.O.S.D. Promozione della Salute e con la partecipazione attiva di tutti gli Istituti scolastici del territorio. Alla presenza di Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania che ancora una volta ha rimarcato la buona funzionalità del GAL Colline Salernitane, tra i migliori della Regione Campania, nell’utilizzo dei Fondi Europei ed attraverso le varie misure del PSR per la promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio Picentino. Relatore per questo incontro è stato Luigi Schiavo, Docente di Nutrizione Umana del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno. E’ stato portato a termine con un grande successo ed entusiasmo il primo ciclo delle attività di Cooperazione transnazionale con il coinvolgimento degli istituti secondari di primo e secondo grado del territorio Picentino. La mattinata si è chiusa con una degustazione, valutazione e votazione di una crema di nocciole di Giffoni IGP, prodotta da una azienda della migliore tradizione artigianale pasticciera del territorio. Venti alunni, selezionati dai Docenti, sono stati gli assaggiatori ed hanno votato, all’unanimità, la prelibata leccornia locale. Si è così concluso questo primo ciclo del progetto CREA MED che ha coinvolto finora sette Istituti scolastici e migliaia di studenti entusiasmati dalle lezioni dei vari relatori che si sono alternati da aprile e giugno.CREA MED, con la chiusura delle scuole si ferma. Riprenderà a settembre per continuare l’atteso tour formativo nelle altre scuole Picentine.