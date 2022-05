"Premio Carmine Sica" a Giffoni, il vincitore è il giovane Antonio Vignes

E’ stato assegnato ad Antonio Vignes il “Premio Carmine Sica”, dedicato alla tesi di laurea in Matematica Finanziaria ed Attuariale all’interno della quale, secondo il giudizio insindacabile della Commissione, è presente un significativo contenuto di metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.

Il premio

Il riconoscimento, ideato dal Rotary Club Salerno Picentia di cui Sica è stato fondatore e presidente nell’anno rotariano 1993-1994, è stato consegnato giorni fa durante la cerimonia tenutasi nella “Sala Carmine Sica” presso il Complesso Monumentale San Francesco. A rappresentare l’amministrazione comunale il Vice-Sindaco Fabio Toro che ha ricordato il professore Sica sottolineando il suo impegno in prima persona nella vita politica cittadina.Antonio Vignes, giovanissimo dottore ebolitano che ha superato la concorrenza dei colleghi che hanno completato gli studi nello scorso anno accademico l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi di Napoli Federico II o l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, ha presentato la propria tesi dal titolo “A neural network approach in risk managment: a solvency II view”. All’autore del lavoro è stata consegnata una pergamena ed un riconoscimento in denaro.