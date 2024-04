Tutto pronto per il Premio San Martino a di Giffoni Sei Casali. La cerimonia si terrà sabato 6 aprile al termine della celebrazione eucaristica delle ore 19.30 nella chiesa San Martino Vescovo, al casale Capitignano, alla presenza del sindaco Francesco Munno che, con le assessore alle Politiche Sociali, Angelina Di Muro e alla Cultura e Istruzione, Orsola Mele, consegnerà gli attestati di merito.

I premiati

Otto saranno i cittadini che riceveranno il Premio: Francesco Abate, Agnese Sica, Federica Procida, Lucia Parente, Ramona Zoccola, Luca Rago, mentre il Premio alla memoria, è stato conferito al Maestro Luciano D'Elia e ad Antonio Botta, da tutti conosciuto come "Tonino". “Anche quest’anno come ormai da tradizione, questa amministrazione comunale ha deciso, in accordo con la Commissione giudicante, di premiare otto nostri concittadini, ciascuno con motivazioni e finalità diverse, che danno vanto e lustro al nostro Comune, testimoniando i valori del lavoro, della solidarietà, della sensibilità e l'importanza dell'impegno e del lavoro, del sacrificio e dell'attenzione al prossimo. Le motivazioni espresse dalla Commissione appositamente istituita sono testimonianza delle peculiarità dei premiati che si sono distinti in vari settori, da quello sociale a quello sportivo, da quello artistico a quello solidale, nello spirito delle finalità che il Premio San Martino si propone. Un pensiero particolare ai premiati alla memoria che non sono più con noi, ma che lo sono comunque spiritualmente. A tutti va il nostro apprezzamento", affermano il sindaco Munno, le assessore Di Muro e Mele.