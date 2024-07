Giffoni Sei Casali, una panchina azzurra e un convegno per sensibilizzare sulla sindrome di Sjögren

Si terrà sabato 20 luglio alle ore 19, presso l’Aula Consiliare di Giffoni Sei Casali, un convegno dal titolo: “Raccontare una malattia rara” organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione A.N.I.Ma.S.S. (Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren) odv.

Il convegno vedrà la partecipazione di numerosi esperti e rappresentanti del settore medico, tra cui:

- Lucia Marotta, presidente e fondatrice dell’A.N.I.Ma.S.S. ODV

- Antonella Maisto, referente aziendale per le malattie rare dell'A.O.U. Ruggi D'Aragona di Salerno

- Maria Consiglia Calabrese, presidente OFI Salerno

- Sabatino Raimo, ex dirigente medico del reparto di medicina interna dell'A.O.U. Ruggi D'Aragona di Salerno

- Vincenzo Ferrara, medico di medicina generale e chirurgo toracico

- Salvatore Troisi, dirigente referente di alta specialità per le patologie della superficie oculare dell'A.O.U. Ruggi D'Aragona di Salerno

- Carmen Plaitano, dirigente medico dell'U.O.C. di Oculistica dell'A.O.U. Ruggi D'Aragona di Salerno

- Paolo Moscato, medico reumatologo dell'UOC di reumatologia dell'Ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno

Moderatore degli interventi sarà Maurizio Pintore, responsabile dell'U.O.D. terapia del dolore dell'ASL di Salerno.

Durante il convegno sarà proiettato il cortometraggio "L'amante Sjögren" e sarà inaugurata una panchina azzurra, simbolo di solidarietà verso chi è affetto da questa patologia invisibile. Il sindaco Francesco Munno ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, affermando: “Questa Amministrazione ha avviato da tempo una battaglia di civiltà per la difesa del diritto alla salute di ciascuno, affinché alle persone affette da questa grave patologia sia riconosciuto lo status di malattia rara e perché la Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica venga inserita nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). I miei colleghi dei Comuni dei Picentini hanno accolto il mio invito di adesione al progetto e mi farò personalmente carico, quale comune Capofila, di presentare le istanze presso la Regione Campania e il Ministero della Salute anche al fine di estendere l’esenzione a questa, non presente nell’elenco delle malattie rare”.

