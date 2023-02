Savarese è "Bottega storica": il riconoscimento alla pasticceria delle sorelle partite da Giffoni

Il Comune di Roma ha consegnato la qualifica di "Negozio Storico" alla pasticceria Savarese all'Appio Tuscolano. Le tre sorelle, Pina, Grazia e Piera, "pasticceri dal 1961", sono state riconosciute dalla Commissione di Roma Capitale. "Centro dei ricordi dei sapori" è il riconoscimento che va alla pasticceria e alla storia di tre sorelle, che da 62 anni sfornano dolci partenopei nella Capitale. La pasticceria Savarese è un angolo di dolci napoletani in via Genzano - all'Appio-Tuscolano - che gode di ottime recensioni e del passaparola dei clienti, che da decenni vengono a deliziarsi il palato. Qualità e artigianalità sono tra i principali pregi della produzione.

La storia della pasticceria Savarese

La loro storia, inizia negli anni ’60 quando le tre sorelle si trasferirono a Roma, provenienti dal borgo di Sieti di Giffoni Sei Casali, portando dietro le ricette della tradizione. La pastiera è il prodotto più prestigioso, così come i babà, sfogliatelle ricce e frolle. Bontà pronte per ogni ricorrenza, a seconda del periiodo. Si prepara così di tutto: dai dolci della tradizione, come mostaccioli e struffoli, poi frappe e ravioli, dal casatiello ai bignè e zeppole di San Giuseppe.