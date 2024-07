Giffoni Film Festival: lo sport protagonista con la nuova "Sport è Salute Arena"

Il Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 27 luglio a Giffoni Valle Piana, introduce una grande novità per la sua 54esima edizione: lo sport. Grazie alla collaborazione con Sport e Salute, la società statale che promuove l'attività fisica e corretti stili di vita, la storica kermesse si arricchisce con la "Sport è Salute Arena", un’area dedicata allo sport all’aperto.

L'area

L'Antica Ramiera si trasformerà in un villaggio sportivo di 1000 metri quadrati, dove il pubblico potrà cimentarsi in diverse discipline sportive dalle 9.00 alle 21.00 ogni giorno. Tra le attività offerte, pallavolo, basket, arrampicata, scherma, taekwondo e pickleball, oltre a percorsi di agility e mobility per i più piccoli. Ad accompagnare i partecipanti saranno i membri del Team “Sport e Salute – Illumina”, celebrità dello sport italiano che metteranno a disposizione la loro esperienza e passione. Tra i nomi illustri presenti, Massimiliano Rosolino, Andrea Lo Cicero, Luigi Mastrangelo, Stefano Maniscalco, Valerio Vermiglio, Andrea Minguzzi, Stefano Pantano, Luana Pilia e Alessia Filippi. Oltre alla "Sport è Salute Arena", è stato riqualificato il campo esterno dell’IIS “Gian Camillo Glorioso”, attiguo all’area sportiva. Questo progetto di riqualificazione, affidato alla cooperativa sociale HG80, lascia un'importante eredità alla cittadinanza, destinata a diventare un punto di riferimento annuale per le attività sportive nelle future edizioni del Giffoni Film Festival. Il layout artistico del campo, parte del progetto SAB di HG80 (Street Art Ball Project), coniuga arte, sport e street art. I colori caldi utilizzati rappresentano la passione e l'energia dell'animazione del Giffoni, creando un vortice di emozioni che si dipana dal centro verso l’esterno.