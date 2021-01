Giffoni Valle Piana, Salvatore Faino compie 100 anni: gli auguri del sindaco

Festa, questa mattina, a Giffoni Valle Piana, dove il signor Salvatore Faiano ha compiuto 100 anni. A portagli gli auguri da parte dell’Amministrazione comunale sono stati il sindaco Antonio Giuliano e l’assessore Diego Faino. Reduce della Seconda Guerra Mondiale e attivo nel sociale nella sua Vassi, Salvatore ha messo al primo posto il lavoro e il sacrificio, ricompensati però dall’amore e dall’affetto dei propri cari.

Il commento

“Un traguardo speciale - dichiara il primo cittadino - per chi ha vissuto uno spaccato di storia nazionale ma soprattutto della nostra città, vivendo le mille trasformazioni della nostra Italia. Purtroppo non sarà possibile festeggiare questo compleanno con l’abbraccio dell’intera comunità. L’augurio però resta quello di poterlo fare presto, continuando a beneficiare della tua giovinezza e dei tanti ricordi da dispensare ai più giovani per farne tesoro in questi momenti così complicati per il mondo intero. A nome dell’intera Giffoni, tanti auguri Salvatore!”