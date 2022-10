Multimedia Valley, tutto pronto per la 24esima edizione del "Premio Gabbiano": i premiati

E' prevista per sabato la 24esima edizione del “Premio Gabbiano - Gianpiero Foglia”. L’evento, organizzato dall’associazione di volontariato di Giffoni Valle Piana “Il Gabbiano” ODV e a Sodalis ETS- CSV Salerno, ricorderà Gianpiero Foglia, compianta figura giffonese, da sempre impegnato attivamente nel terzo settore.

Il programma

A partire dalle ore 18:30 presso la Sala Galileo della Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana, prenderà il via la giornata di premiazione. Il tema sarà “Stragi di Capaci e via d’Amelio, 30 anni dopo. I legami positivi dei territori contro le mafie”, in concomitanza con il 30esimo anniversario dalle tragedie di Capaci e via d’Amelio che costarono la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L’elenco dei vincitori del 24esimo “Premio Gabbiano” annovera il giornalista e scrittore Antonio Mattone, “volontario storico” in campo nel cuore di Napoli, l'unico a cui il boss della NCO Raffaele Cutolo abbia confessato un omicidio; Giovanni Savino, presidente della Cooperativa Sociale Onlus “Il tappeto di Iqbal”, associazione che opera a Barra e si occupa da anni di servizi alla persona con particolare attenzione alla difesa dei diritti dei minori e alla loro presa in carico; Simmaco Perillo, Presidente del Consorzio NCO (Nuova Cooperazione Organizzata). Il “Premio Gabbiano Gianpiero Foglia 2022” verrà assegnato a Francesco Di Giovanni, Coordinatore dell'Associazione Inventare Insieme e del Centro Tau di Palermo.

Durante la serata sono previsti i saluti di: Antonio Giuliano, Sindaco di Giffoni Valle Piana, Alfonso Andria, già senatore della Repubblica, Anna Bilotti, senatrice della Repubblica, Gerardo Delle Donne, presidente de “Il Gabbiano Odv”. Modererà la serata Luigi Bernabò, sociologo e presidente del Consiglio Comunale di Giffoni Valle Piana. La serata sarà allietata da spettacoli e momenti artistici a cura dei volontari della Cooperativa Sociale Onlus “Il tappeto di Iqbal”.