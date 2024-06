"Insegnamenti e chiacchiere sul teatro": ad Angri la presentazione del libro su Gigi Proietti

Mercoledì 5 giugno alle 18,00 presso la Casa del Cittadino ad Angri, la Pro Loco Angri presenta il libro “Gigi Proietti. Insegnamenti e chiacchere sul teatro, sull’attore e su altre amenità” di Claudio Pallottini, autore, sceneggiatore, attore e collaboratore storico del maestro Proietti. L’opera è stata pubblicata da Carocci Editore (ottobre, 2023) con il contributo della Fondazione Gigi Proietti e Casa Shakespeare. Sarà presente, oltre l’autore, anche Carlotta Proietti figlia del grande e compianto maestro insieme a Marco Simeoli.

Il libro

Il volume è il primo docu-libro che, attraverso le parole dello stesso Gigi Proietti, racconta la sua visione del teatro, della recitazione, dell’arte scenica e di tante altre amenità di cui è composta la sensibilità di un artista. Grazie alle voci di tanti colleghi e amici che hanno voluto condividere i propri ricordi del grande maestro, il libro offre una testimonianza della sua vocazione per l’insegnamento di un mestiere bellissimo, pieno di gioie e soddisfazioni, ma anche traboccante di sudore, frustrazioni e lacrime; un mestiere che, come ripeteva spesso, "Non te l’ha comandato il medico!". Posti liberi e gratuiti fino ad esaurimento.