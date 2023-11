Ginnastica ritmica, la salernitana Mia Ricciardi si laurea vicecampionessa del Sud Italia

Si è svolta domenica la fase interregionale del campionato individuale Gold, campionato di maggior livello della ginnastica ritmica, al quale ha preso parte la Gr Pontecagnano, nella categoria delle più piccole, Mia Ricciardi, classe 2014, promessa della società guidata da Vania Santoro.

L'esibizione

Dopo i primi due esercizi, corpo libero e fune, Mia è andata in testa alla classifica, ma con la palla non è riuscita a portare a termine un'esecuzione brillante a causa di qualche indecisione scendendo al secondo posto a soli 0,5 decimi dalla prima. Vicecampionessa del sud Italia, Mia Ricciardi è stata inoltre selezionata tra le migliori ginnaste della campania per prendere parte agli allenamenti Tutor Nazionali. Il prossimo appuntamento vedrà la giovanissima atleta partecipare alla fase Nazionale che si terrà i primi di dicembre a Cervia, dove si incontreranno le migliori ginnaste d'Italia in corsa per conquistare il titolo Italiano.