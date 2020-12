Un giocattolo per ogni bambino: due giorni di solidarietà al Centro Sociale

Un giocattolo per Natale per tutti i bambini: anche in questi difficili giorni, è festa per i piccoli segnalati dai Servizi sociali territoriali. La generosità dei privati del nostro territorio diventa protagonista di una bella iniziativa di solidarietà rivolta a tanti bambini che vivono situazioni di fragilità. L’iniziativa è stata promossa e voluta dai seguenti imprenditori: Gruppo Iuliano; Siamo alla frutta; Caffè Santa Cruz; Roy Pagano e Ivan Cammarota; 089 Gerba, Bar Marconi, Colonnese, Cooperativa Vivere, C&C cars, D’Alessandro Officina Meccanica, Amato alluminio, CPM servizi per l’ambiente.

L'iniziativa

Nei giorni scorsi, senza la pubblicità ed il clamore della TV e dei giornali, i privati si sono adoperati con entusiasmo ed hanno voluto donare dei giocattoli per allietare le festività natalizie e rendere felici i bambini della nostra città. La consegna dei giocattoli è avvenuta presso la Sala Auditorium del Centro Sociale di Via Cantarella nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e di sicurezza per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Parla l'assessore alle Politiche Sociali, Nino Savastano