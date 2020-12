Salerno città solidale: dopo il Piatto Sospeso, arriva il Regalo Sospeso

I salernitani hanno un cuore grande. Numerose, infatti, le azioni benefiche che si stanno susseguendo in tempo di pandemia e, ora più che mai, con l'arrivo del Natale. Dopo il Piatto Sospeso, l'iniziativa tuttora in corso messa in campo dalla cooperativa sociale Galahad e patrocinata dall'Assessorato Politiche Sociali del Comune di Salerno, svolta in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile, tante le nuove idee di associazioni e privati, sulla scia del classico caffè sospeso che ha, per l'appunto, ispirato il Piatto Sospeso made in Salerno.

Tra le altre iniziative solidali, il Regalo Sospeso, idea di Antonia Avallone che ha dato vita ad un gruppo Facebook per invitare quanti più cittadini a donare un giocattolo ai bambini bisognosi.

Di seguito, l'elenco degli esercizi commerciali aderenti dove chiunque, fino al 22 dicembre, potrà lasciare sospeso un regalo per far sorridere tutti i piccini:

-AG MONDO GIOCATTOLI

Via Trento, 87, Salerno (GIOCATTOLI);

-ANTONELLO SERIO

via dei Principati 20, Salerno (ABBIGLIAMENTO/ACCESSORI).

Per chi è fuori Salerno ma volesse comunque partecipare, questo negozio, accetta la donazione anche attraverso bonifico: causale REGALO SOSPESO,codice IBAN IT65P3608105138216764116868, intestataria Paola Ragone.

-GIOCHI&GIOCATTOLI

Sede: Pellezzano, Via Wenner,39

Sede: Salerno, Via dei Principati, 8

-LIBRAMENTE Caffè Letterario

via Francesco Paolo Volpe 34, Salerno (LIBRI);

-LINA - Via Mercanti 154;

-SABETTA

Via San Leonardo, 52 (Galleria Mediterraneo) Salerno

(GIOCHI E ARTICOLI PER L’INFANZIA);

-SHEILA ABBIGLIAMENTO BAMBINI

Via dei Principati, 92/94 Salerno (ABBIGLIAMENTO);

-SPIRITO GIOCATTOLI

sede Piazza Sedile di Porta Nova, 9 Salerno sede Via Mauri 22, Pastena

(GIOCATTOLI)