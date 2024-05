Giochi Matematici del Mediterraneo, il salernitano Rosario D'Urso tra i finalisti nazionali

Rosario D'Urso, 13 anni, è l'unico salernitano ad aver rappresentato la sua provincia per la categoria S3 alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo svoltisi a Palermo.

Il giovane studente dell'IC Nicola Monterisi di Salerno, dopo aver superato brillantemente le tre selezioni precedenti (scolastiche, provinciali e regionali) si è recato nel capoluogo siciliano per disputare l' ultima tappa di questo emozionante percorso. Rosario si è classificato undicesimo in nazione, risolvendo i test conclusivi insieme ad altri 99 ragazzi provenienti da tutta Italia il 19 maggio.

Il commento

"Sono ancora molto emozionato. Anche se la matematica mi piace tantissimo e la sento vicina alla mia indole razionale, tornare a sostenere le gare nazionali per il secondo anno consecutivo è stato come vivere un sogno. Mio nonno era professore di matematica ed io sono cresciuto "masticando numeri e geometria" fin da piccolo. Poi la fortuna è stata di incontrare la mia professoressa, Germana Buccheri, che mi ha guidato, spronato e sostenuto fino al momento cruciale. È stata davvero una splendida soddisfazione per me e per la mia famiglia!".

Il futuro

Rosario guarda al futuro, si è già iscritto al liceo scientifico F. Severi. Ma adesso si ritorna a scuola per il rush finale e gli esami di terza media!