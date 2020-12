Regista cilentano trionfa al festival dell'horror: il film del giovane Luigi Scarpa

L'horror all'italiana non è morto. Il talento campano Luigi Scarpa trionfa ai prestigiosi festival internazionali, organizzati sul web da Londra fino Hollywood a causa della pandemia e dedicati ai film dell'orrore, con il suo primo cortometraggio d'autore "Malum Aeterni". Girato nel 2019, lo short movie è un omaggio a Gioi, paese d'origine del filmmaker in provincia di Salerno.

Il film

Ispirazioni che richiamano "Shining" del 1980 di Stanley Kubrick con Jack Nicholson e "The Ring", è diretto nel 2002 da Gore Verbinski con Naomi Watts, nella sceneggiatura della micro pellicola che predilige la narrazione visiva per immagini ai dialoghi parlati degli interpreti. Notte, buio, luna piena. Un'auto attraversa le tortuose strade di un paesino di montagna. Un incontro rompe il silenzio di quel luogo, cambiando per sempre il destino di Luca. Un terrificante e breve viaggio on the road in cui un passato sconosciuto e inquietante si manifesta davanti al protagonista, sino al tragico epilogo che gli ruberà l'anima. Una donna, che si era tolta la vita in seguito al drammatico incidente delle proprie bambine, indurrà alla morte attraverso il potere della mente per rivendicare il "male eterno" che lei stessa aveva subito con la perdita delle sue piccole. Le riprese si sono svolte nel cuore del Parco Nazionale del Cilento dove si tramanda la leggenda popolare tradotta nell'opera prima di Scarpa. "Ho sempre creduto nel potere delle immagini. Da ragazzino ascoltavo una leggenda popolare legata al mio paese di origine. L'ho sempre immaginata in termini visivi e, da grande, ho voluto raccontarla nel mio primo cortometraggio horror: Malum Aeterni", spiega il regista che quest'anno, oltre ad essere stato selezionato in diversi contest di settore, ha vinto numerosi riconoscimenti alle spaventose kermesse cinematografiche mondiali del genere filmico.

La biografia

Dopo aver lasciato la sua terra all'età di 19 anni, Scarpa intraprende il percorso professionale dietro la cinepresa. Si trasferisce a Milano e sta già lavorando al nuovo corto horror, un incubo ad occhi aperti giocato sul rapporto madre-figlia in un'atmosfera angosciante e piena di suspense grazie ad un adeguato mix di suoni, musiche, ambiente e disperazione. Rimasto incustodito, accanto ad altri giocattoli c'è un classico medicinale per gli asmatici. Un terribile sogno che anticipa, profetico, quanto accadrà nella realta'. Il regista, filmmaker e producer, lavora nel settore audiovisivo dal 2007, dopo aver studiato cinematografia, teatro e televisione all'Università statale di Milano, città dove attualmente vive.