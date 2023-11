Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: convegno a Castel San Giorgio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 34 anni fa veniva adottata una convenzione che per la prima volta riconosceva ai bambini e ai ragazzi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza fu ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991. “Come amministrazione comunale, grazie all'impegno dell'assessore alle politiche educative Antonia Salvati e in sinergia con l'Unicef, comitato provinciale di Salerno, intendiamo attivare politiche di sensibilizzazione, divulgazione e attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU-ha affermato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara - Nel progetto sono coinvolte le classi quarte della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di I° degli Istituti Comprensivo Lanzara e “Rita Levi Montalcini”, le classi prime della scuola secondaria di II° ProfAgri e dell' Istituto Socio Sanitario “Cuomo Milone”.

Il nostro obiettivo è quello di costruire una città attenta alle necessità degli under 18 che vi abitano, sulla base di un approccio fondato sui diritti. Ai ragazzi coinvolti è stato inoltrato, tramite piattaforma digitale, evitando anche il consumo di carta, un questionario che ha lo scopo di conoscere il loro stile di vita, abitudini e necessità, in modo da effettuare interventi mirati e fornire servizi a misura di ragazzi, per migliorare il benessere e lo sviluppo. Dopo la raccolta e l'analisi dei dati saranno programmati incontri informativi e attività su tematiche ambientali, alimentari e sociali. Al termine della progettualità sarà organizzata una manifestazione conclusiva dedicata ai diritti scelti dai bambini e ragazzi per diffondere la loro conoscenza fra i cittadini e rinnovare l'impegno dell' amministrazione comunale per garantire l’attuazione della Convenzione ONU” ha concluso Paola Lanzara.