Giornata Internazionale Diritti Infanzia e Adolescenza: il Comune di Roccapiemonte si illumina di blu

Domani (lunedì 20 novembre 2023) ricorre il 34esimo anniversario della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, confermando il proprio impegno a difesa di tutti i bambini, ha voluto che si celebrasse questa giornata di riflessione, attenzione e affermazione dei diritti per i più piccoli e per le persone indifese, disponendo che il Palazzo Comunale sia illuminato di blu per tutta la giornata. Roccapiemonte, Città dell’Unicef, ha più volte organizzato eventi per rimarcare la necessità di fornire un valido sostegno ai bambini bisognosi ed alle famiglie in difficoltà. “Per la ricorrenza del 34esimo anniversario della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ho inteso confermare la vicinanza di Roccapiemonte a tutti i bambini ed all’Unicef, che tanto si prodiga per la loro difesa, illuminando di blu il Comune”.