Confcooperative celebra la Giornata Internazionale delle Cooperative, lunedì prossimo, 3 luglio, alle ore 10 al Polo Nautico di Salerno.

La Giornata sarà l’occasione per un momento di sintesi sulle 4 principali linee di azione del Comitato territoriale di Salerno e provincia, guidato dal Presidente Salvatore Scafuri:

1. Cooperative di Comunità e Comunità energetiche rinnovabili. Oltre 30 comuni della provincia di Salerno hanno già aderito all’idea di realizzare Cooperative di comunità per la produzione di energia pulita, economica e solidale, attraverso lo strumento delle Cooperative di Comunità;

2. Sviluppo locale di tipo partecipativo. Circa 20 progetti sono stati attivati con le misure del PSR Campania rivolte alle attività cooperative della provincia, per promuoverne la diversificazione aziendale e reddituale e per implementare innovazione tecnologica;

3. Rivitalizzazione delle Aree Interne, con percorsi di formazione sull’ospitalità extraalberghiera e l’organizzazione di pacchetti turistici, paesaggistici ed enogastronomici, verso i piccoli borghi;

4. Sviluppo del settore della Pesca: Progetti realizzati nell'ambito del FEAMP – Campania.

Si tratta di iniziative in corso, che fanno di Confcooperative Salerno un “Centro Servizi di Sviluppo Locale”, concreto e di valore, per la crescita del territorio e la creazione di nuova occupazione.

Dopo il saluto e l'introduzione di Salvatore Scafuri, Presidente di Confcooperative Comitato territoriale di Salerno, le 4 linee di azione saranno illustrate rispettivamente da:

Antonio Gesummaria, Presidente Confcooperative Habitat Campania

Nadia Chianese, Coordinatrice Area Agricoltura, FedAgriPesca Campania

Raffaele Palumbo, Professore universitario

Maurizio Giordano, Coordinatore Area Pesca, FedAgriPesca Campania

Seguiranno il saluto del Dirigente della Regione Campania Giuseppe Gorga, U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale Salerno e le conclusioni di Antonio Borea, Presidente Confcooperative Campania.

Nel corso dell'incontro la Cooperativa provinciale dei Pescatori di Salerno consegnerà simbolicamente le prime divise da lavoro ad alcuni operatori presenti.