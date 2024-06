Giornata Internazionale dello Yoga a Salerno: l'evento al Parco dell'Irno

Venerdì 21 giugno 2024 si svolgerà come ogni anno al Parco dell'Irno nel piazzale antistante il teatro Ghirelli, la Giornata Mondiale dello Yoga, giunta alla decima edizione organizzata dall'associazione Devayoga.



L'appuntamento è alle 18:45, la partecipazione è gratuita e non necessita di prenotazione.

Le lezioni saranno condotte dalla Dott.ssa Rita Cariello, insegnante di Yoga certificata E-RYT500 da Yoga Alliance, formatrice di Csen/Coni e Presidente dell'associazione organizzatrice.

La lezione di Hatha Yoga datta a tutti i livelli di pratica inizierà alle ore 19:00. A seguire la meditazione guidata della durata di circa 20 minuti.



La Maestra Rita Cariello dichiara:

Con orgoglio possiamo affermare che a Salerno e nell'intera Provincia abbiamo iniziato queste celebrazioni sin dal 2015, primo anno in cui l'ONU ha stabilito tale ricorrenza, fungendo da esempio e guida per tutte le altre scuole di yoga dell'intera Provincia ed anche quest'anno, come nelle passate edizioni, puntiamo a rendere questo Evento il più grande della Regione Campania auspicando la solita grande partecipazione.

Quest'anno poi abbiamo introdotto una simpatica novità, l'estrazione a premi che si terrà alla fine delle lezioni.

La partecipazione è totalmente gratuita!

Quando arriverete all'evento troverete il nostro gazebo dove prima di prendere posto potrete ritirare gratuitamente un biglietto numerato.

Alla fine dell'evento verranno sorteggiati 6 numeri per vincere 6 fantastici premi!



L'evento è organizzato da Devayoga Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno e di Csen - Comitato Provinciale Salerno.



Si raccomanda la puntualità!