Salerno, studenti e Capitaneria di Porto celebrano la "Giornata del mare"

L’11aprile ricorre la “Giornata del Mare e della cultura marinara”, un’iniziativa nata nel 2017 con l’obiettivo di valorizzare il mare come risorsa culturale, scientifica, ricreativa ed economica. Questo evento rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare soprattutto i più giovani sull’importanza del rispetto e della conoscenza del mare, risorsa di grande valore per il mondo e per l’Italia in particolare. L’iniziativa ha visto impegnati gli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno ed i giovani studenti di diversi Istituti Scolastici Superiori della provincia di Salerno, i militari hanno illustrato il ruolo fondamentale del Corpo delle Capitanerie di Porto nell’ambito della sicurezza in mare e della protezione ambientale ponendo attenzione alla complessa realtà marittima e produttiva del territorio.

L'iniziativa

In particolare, una classe di studenti è stata accolta presso il circolo Azimut al Molo Manfredi dal personale impiegato sulla M/V CP581 che ha presentato le procedure di ricerca e soccorso in mare e le tipologie e tecniche di funzionalità delle legature secondo la buona arte marinaresca mentre, le altre classi, presso il Club Velico Salernitano ed il Circolo Canottieri Irno, hanno seguito, con interesse e partecipazione, una lezione attinente alla sicurezza in mare e alla salvaguardia dell’ambiente marino. L’evento di oggi ha rappresentato un momento valido e funzionale per la formazione e la crescita nei giovani studenti della consapevolezza del valore della transizione ecologica e della cultura del mare, valorizzando la vocazione marittima del Paese.