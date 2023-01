Giornata della Memoria, tante le iniziative organizzate con il Comune di Salerno

Prima gli incontri nelle scuole con il giornalista Eduardo Scotti, per parlare con i ragazzi di quello che hanno studiato sui libri; poi una conferenza stampa nella sala del Gonfalone per ribadire l'impegno del Comune nel tenere vivi i valori della democrazia; oggi, invece, la cerimonia che si è svolta davanti al teatro Ghirelli, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, del consigliere comunale Arturo Iannelli e di altre personalità, in cui è stata deposta una corna di fiori di un’aiuola coperta di pietre bianche, come nella sepoltura ebraica. E poi, nel teatro, la proiezione per le scuole del documentario “Notte e nebbia”, un cortometraggio del 1956 che illustra in modo molto toccante la deportazione.

Il progetto

Sono tante le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale di Salerno nel Giorno della Memoria. “Con il Comune di Salerno - dichiara Iannelli - abbiamo progettato e realizzato un intero percorso di informazione, sensibilizzazione e commemorazione che si è concluso, oggi, nel Giorno della Memoria. Ricordare è un nostro dovere, come lo è insegnare e trasmettere, testimoniando. In origine, i lager erano concepiti come luoghi di rieducazione per individui non “allineati”, quali gli omosessuali, gli zingari, gli ebrei. Abbiamo visto cosa hanno portato. Ricordiamo l'immensa insidia che si nasconde in ogni atteggiamento che non riconosce all'altro pieno diritto di esistere e manifestarsi nella sua particolarità. Grazie ai dirigenti scolastici e ai ragazzi - preparatissimi - che ci hanno accolti. Grazie a Eduardo Scotti e a Sandro Temin, presidente della Comunità Ebraica di Napoli, che è stato con noi. Grazie al sindaco, agli assessori, e a tutto il Consiglio Comunale per la collaborazione e la condivisione del progetto. Democrazia è anche unità, nel ricordo e contro la barbiere".