Giornata della Memoria, l'iniziativa con gli studenti: "Ricordare la Shoah è un dovere"

Coinvolgere gli studenti delle scuole di Salerno per avvicinarli alla cultura della memoria e della testimonianza. Questo l'obiettivo dell'iniziativa organizzata dal Comune in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio dedicata alle vittime dell'Olocausto. Per l'occasione, presso il teatro Ghirelli, sarà proiettato il documentario del regista francese Alain Resnais "Notte e Nebbia", realizzato nel 1956.

La presentazione

L'iniziativa è stata presentata presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno alla presenza di una delegazione del liceo Tasso, in rappresentanza degli istituti salernitani. "Ci ha stupito - afferma il consigliere comunale Arturo Iannelli - la partecipazione dei ragazzi, tutti preparati sull'argomento. In un'epoca storica caratterizzato dalla crisi ucraina, da quello che sta accadendo ed è accaduto in Iran ed in Brasile, la Giornata della Memoria assume un signficato ancora più importante. L'obiettivo dell'amministrazione è di creare un monumento per la giornata della memoria a Salerno, perché crediamo sia doveroso creare un luogo di riflessione e di incontro per fare in modo che certe tragedie non si ripetano". "Tocca ai ragazzi fare memoria" aggiunge l'assessore alla Pubblica Istruzione, Gaetana Falcone. "La memoria aiuta a creare le condizioni perché certe cose non accadano mai più". Infine, il sindaco Vincenzo Napoli: "I giovani hanno dato una grande prova di maturità civile, che rappresenta un buon indice perché significa che questo messaggio ha attraversato le coscienze di tutti. Pietro Lista sta lavorando alla realizzazione di un'opera che rappresenterà un punto di incontro per le nostre riflessioni. Alla luce di quello che vediamo intorno a noi, abbiamo il dovere di tenere viva la fiamma della democrazia, che è una pianta che deve essere innaffiata ogni giorno. La memoria degli eventi è la nostra assicurazione sul futuro".