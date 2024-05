Giornata Mondiale dei Bambini, partono due pullman dalla provincia di Salerno: tutte le info

In occasione della Giornata Nazionale dei Bambini, che si terrà domenica 26 maggio, due pullman sono stati organizzati dalla Costiera Amalfitana con destinazione Piazza San Pietro a Roma. La partenza in autobus da Amalfi è prevista alle ore 5 del mattino di domenica 26 maggio, con fermate ad Atrani, Castiglione, Minori, Maiori e Tramonti (da Pucara al Valico di Chiunzi). Fermata anche a Pagani, intorno alle 6.15 dinanzi al Mercato Ortofrutticolo, per coloro che si arriveranno dai comuni dell’Agro.

Gli orari

Per i partecipanti di Salerno, Vietri sul Mare, Cetara e Cava de’ Tirreni, previsto un altro pullman con partenza da Cava (sempre alle ore 5) con fermate a Vietri e a Salerno. L’arrivo a Roma è previsto per le 9, così da consentire di prendere posto comodamente a Piazza San Pietro nel settore riservato per assistere alla celebrazione delle 10.30. Dopo il pranzo (al sacco), visita alla Basilica di San Pietro e partenza per il pomeriggio. Rientro in Costiera in serata.

Le informazioni

Per info e prenotazione posti rivolgersi a: referente Costiera Amalfitana Andrea Villaricca (371 3312 954); referente Vietri sul Mare - Salerno - Cava de’ Tirreni: Umberto Vitolo (331 3709 579)