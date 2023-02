Giornata Mondiale della Protezione Civile: attestati di merito a chi presta il suo servizio a Salerno

Anche il Comune di Salerno domani, 1 marzo, celebra la Giornata Mondiale della Protezione Civile. L’appuntamento è alle ore 17 nel salone dei Marmi del Palazzo di Città, in via Roma dove avrà luogo, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell’assessore alla Sicurezza Claudio Tringali, di autorità regionali e locali, la cerimonia di consegna di attestati di merito ai concittadini che hanno prestato e prestano il loro servizio alla nostra comunità nelle circostanze più importanti. Dall'emergenza Covid, allo sbarco migranti, fino all'emergenza Ucraina, all'alluvione di Ischia e ai grandi eventi popolari come San Matteo, Luci d’Artista, Capodanno in piazza.

Curiosità

Coro ed Orchestra del Teatro Municipale Giuseppe Verdi eseguiranno l’inno nazionale ed una serie di brani musicali.