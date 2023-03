Giornata Mondiale della Protezione Civile: la cerimonia a Palazzo di Città

E' stata celebrata ieri pomeriggio, nel salone dei marmi di Palazzo di Città, la Giornata Mondiale della Protezione Civile. Presenti, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, la vicesindaca Paky Memoli, l'assessore alla Sicurezza Claudio Tringali, di autorità regionali e locali, per la consegna di attestati di merito ai concittadini che hanno prestato e prestano il loro servizio alla nostra comunità nelle circostanze più importanti, quali emergenza Covid, sbarco migranti, emergenza Ucraina, alluvione Ischia, grandi eventi popolari come San Matteo, Luci d’Artista e Capodanno in piazza.

"Abbiamo ringraziato i concittadini che dedicano da volontari il loro tempo libero alla collettività. - ha commentato il sindaco Vincenzo Napoli - Sono preziosi collaboratori in tutti i momenti più importanti e delicati: pandemia, accoglienza profughi e migranti, grandi eventi, calamita naturali. Salerno esprime riconoscenza e gratitudine". Ad allietare la manifestazione, il Coro del Teatro Verdi.