Giornata nazionale della biodiversità: appuntamento con il Fai anche nel salernitano

Nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione del FAI sulla Biodiversità, dal 18 al 26 maggio, il FAI Campania dedica un programma di iniziative per conoscere la storia e la bellezza del nostro territorio osservandolo dal punto di vista della natura e del paesaggio. Otto appuntamenti speciali alla scoperta degli spazi verdi della regione con sei itinerari proposti per la terza edizione di “Giardini segreti” (sabato 18 e domenica 26 maggio), la manifestazione regionale curata dai volontari del FAI Giovani Campania, e due domeniche (il 19 e il 26 maggio) di visite guidate straordinarie e laboratori per ammirare la Baia di Ieranto a Massa Lubrense, Bene FAI in Campania.

L'appuntamento a Salerno

A Salerno il Fai Giovani, sabato 26 maggio dalle 10.30, condurrà alla scoperta di un orto urbano nel cuore della città, uno spazio verde di rigenerazione urbana e biodiversità. Si tratta di una zona storica di Salerno che ha vissuto un periodo di abbandono, e che oggi grazie alla volontà di rivalorizzazione del collettivo Blam e nello specifico del gruppo dei Chiapparielli, ha permesso la creazione di un orto urbano per fare rivivere questi luoghi, creare spazi nuovi per la comunità e raccontare la biodiversità del territorio. Il Fai vuole collaborare alla valorizzazione e alla conoscenza di questa realtà condividendo un momento di incontro al Montevergine Park, per parlare del rispetto dell’ambiente, del territorio e della tradizione.