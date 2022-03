Giornata nazionale del Paesaggio: contest fotografico #paesaggiapadula

Lunedì 14 marzo 2022 si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio, istituita dal Ministero della Cultura, per promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme. L’Amministrazione comunale di Padula aderisce all’iniziativa, proponendo l’evento digitale #paesaggiapadula, un contest fotografico da svolgersi on line attraverso l’uso dei principali social network. Il contest fotografico ha duplice finalità: far conoscere ad un vasto pubblico il meraviglioso patrimonio paesaggistico di Padula e sensibilizzare la popolazione al suo rispetto e alla sua difesa, nonché alla sua promozione e valorizzazione.

Le informazioni

L’Ufficio promozione, comunicazione e stampa della Direzione regionale Musei Campania promuoverà l’evento attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero con una finestra Web dedicata, nella sezione “Eventi culturali”.Il contest è rivolto a tutti gli amanti della fotografia amatoriale e professionale. Coloro che intendono partecipare, nella settimana intercorrente dal 14 al 20 marzo 2022, sono invitati a postare sui social i propri scatti che ritraggono i paesaggi padulesi di oggi e del passato, utilizzando l’hashtag #paesaggiapadula. La partecipazione dovrà essere segnalata con invio di una mail contente i dati dell’autore e le foto pubblicate, all’indirizzo mail: info@comune.padula.sa.it. Le fotografie così pervenute saranno pubblicate su una pagina dedica del sito istituzionale del Comune di Padula e a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.