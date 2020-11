Giornata del Ringraziamento per il raccolto, gli agricoltori della Coldiretti in festa

E' stata celebrata stamattina, nella chiesa di Santa Maria a Vico a Giffoni Valle Piana, la Giornata del Ringraziamento officiata dal Consigliere ecclesiastico di Coldiretti Salerno don Giosuè Santoro. La tradizionale ricorrenza è stata festeggiata a numero chiuso, per rispettare le norme di sicurezza anti Covid-19.

La ricorrenza

La Giornata del Ringraziamento è una ricorrenza importante e per questo non si è voluto rinunciare alla celebrazione religiosa. Gli agricoltori di Coldiretti festeggiano questa giornata dal 1951 in tutta Italia per ringraziare per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sulla nuova annata.

Il mercato

Intanto, al Parco Pinocchio di Salerno stamattina è Castagna Day: il Mercato Campagna Amica è operativo, con le castagne rigorosamente made in Italy e con tutte le bontà di stagione, come noci, nocciole, castagne, miele, ortofrutta, carne, formaggi, pane casereccio, olio bio, biscotti e vino.