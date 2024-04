Pertosa, un convegno per la Giornata della Terra

Convegno in occasione della Giornata Mondiale della Terra. L'incontro, che avrà luogo il 22 Aprile presso il Museo Speleo Archeologico – Auditorium MIdA 01 della Fondazione MIDA a Pertosa, si propone di affrontare tematiche cruciali legate alla tutela dell'ambiente, al legame tra uomo e natura e alla promozione di uno sviluppo sostenibile per il nostro pianeta. Il programma dell'evento sarà ricco di importanti relatori e figure istituzionali, pronte a condividere le proprie esperienze, riflessioni e proposte per un futuro più verde e consapevole. Tra i saluti istituzionali, avremo l’opportunità di ascoltare le parole autorevoli del Sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del Sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, del Presidente della Fondazione MIDA, Maria Rosaria Carfagna, e del Presidente del Rotary Club Salerno Est, Camillo De Felice.

L'incontro

Questo evento è stato fortemente voluto e promosso anche da tutti i Club Rotary della Città di Salerno e di Cava dei tirreni. In quanto una delle aree di interesse dell’associazione Rotary riguarda proprio la Tutela dell'ambiente. Il legame con il territorio della Fondazione MIDA, nella città di Salerno, nella provincia e in tutta la regione ha fatto sì di coinvolgere le Istituzioni e gli enti e istituti che operano nell’ambito della tutela dell’ambiente, del benessere e della didattica. Infatti all’evento patrocinato dalla Regione Campania e dalla provincia di Salerno saranno presenti il presidente della Provincia Franco Alfieri, l’Assessore provinciale all’agricoltura – Luca Cerretani e il Presidente commissione bilancio On. Franco Picarone oltre alla presenza della dirigente scolastica Ida Lenza, e nonché dal presidente delll'Ordine degli Agronomi di Salerno Maurizio Camillo e il consigliere nazionale l'Ordine degli Agronomi Nazionale Antonio Capone Il convegno vedrà la partecipazione in modo attivo gli studenti del Liceo Torquato Tasso di Salerno questo a testimoniare che la tutela dell’ambiente, la gestione del territorio e i cambiamenti climatici, non sono argomenti necessariamente tecnici per addetti ai lavori ma anzi temi trasversali che interessano tutta la comunità. Infatti interverranno a testimoniare questo Terra significa anche nutrimento, e in questo contesto non possiamo non menzionare l'importanza della dieta mediterranea come patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. Il legame tra suolo, microbioma e salute umana è un tema di crescente interesse e ricerca, che ci spinge a riflettere sulle pratiche agricole, sull'antropocene e sul futuro della nostra relazione con la Terra. Questo testimoniato anche dalla presenza del DMED (Salone della Dieta mediterranea) con un saluto del presidente Emilio Ferrara e il direttore del Museo della Dieta Mediterranea Valerio Calabrese. Successivamente, sarà il momento degli interventi tecnici dei relatori, tra cui personalità di spicco come l'archeologo preistorico e speleologo Felice Larocca, il Direttore del Museo del Suolo di Pertosa Vincenzo Michele Sellitto e il Professore Duccio Cavaliere dell'Università di Firenze. Ogni intervento sarà un tassello prezioso nel mosaico della nostra comprensione del rapporto tra suolo, ambiente e benessere umano. Questo convegno non è solo un'occasione per esperti del settore, ma si rivolge a tutti coloro che nutrono un interesse ed amore per la Terra che ci ospita e che desiderano contribuire alla sua salvaguardia. Infine, va sottolineato l'impegno costante e determinato della Fondazione MIDA, presieduta con passione e dedizione dalla Prof.ssa Maria Rosaria Carfagna. La Fondazione, attraverso la ricerca, la divulgazione e l'azione concreta, si fa promotrice di una nuova consapevolezza ambientale, promuovendo progetti che hanno un impatto non solo locale, ma globale. In un'epoca in cui la Terra e la sua biodiversità sono minacciate da molteplici fronti, è più importante che mai unire le forze per proteggere il nostro pianeta. Siamo parte di un tutto uno, e siamo interconnessi con ogni forma di vita su questo pianeta a solo attraverso un impegno condiviso e una consapevolezza diffusa possiamo garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere, e insieme possiamo fare la differenza. Siamo tutti custodi della Terra, e insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti.