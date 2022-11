Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative a Salerno e provincia, gli omaggi a Paola ed Anna

Il nostro territorio si fa sentire e scende in piazza, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Sicuramente il 25 novembre è un giorno per fermarsi e riflettere su un dramma che coinvolge le donne e l'umanità intera: la violenza travalica ogni cultura e ogni confine geografico. - ha osservato l'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Salerno, la vicesindaca Paky Memoli - Sono previste molte manifestazioni nel nostro territorio e scenderà in campo anche l'arte che, oltre che bellezza, è anche un modo per dare voce a chi non ce l'ha. La violenza maschile sulle donne passa molto spesso per l'imposizione di ruoli rigidi di genere e anche per la dipendenza economica che alcune donne hanno nei confronti del maschio, il che impedisce loro di allontanarsi da situazioni violente. Un altro aspetto da approfondire è la sofferenza dei figli che hanno perso le madri uccise da compagni e mariti. In passato la donna era considerata madre della terra, per cui non si capisce come con il passare dei secoli, il ruolo femminile sia poi stato stravolto e privato dei suoi diritti. Noi donne dobbiamo rivendicare non solo la libertà, ma anche la vita e la denuncia delle violenze subite rappresenta uno strumento per arginare un dramma universale, subito ancora oggi da innumerevoli donne", ha concluso la dottoressa Memoli.

A Salerno, si terrà il 27 novembre alle ore 17:30, per iniziare, la fiaccolata in memoria di Paola Larocca, uccisa a coltellate dal marito, a San Mango Piemonte. Partendo dalla Chiesa del Sacro Cuore di Gesu, il corteo si dirigerà in piazza Portanova, in memoria del sorriso di Paola che continuerà a splendere negli occhi e nei cuori di tutti quelli che la hanno conosciuta e amata.



Sempre il 27 novembre, alle ore 11,30, il nuovo Centro Antiviolenza Anna Borsa dell'ambito territoriale s4 e gestito dall'Associazione Differenza Donna, sarà in piazza in via Torino di fronte alla stazione di Pontecagnano Faiano con un evento di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle

donne e sui loro figli e figlie. Sarà un momento importante sul territorio di confronto, di informazione e di presa di posizione per contrastare la violenza di genere. Nell'occasione si presenterà l'opera di Urban art creata appositamente dall'artista Stefano Santoro in arte McNenya e verranno consegnate le chiavi del Centro Antiviolenza dal sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara. Durante la mattinata, inoltre, tutti i partecipanti, grandi e piccoli, saranno coinvolti attivamente impegnati nel verniciare le panchine presenti nella piazzetta.

Inoltre, a Sarno, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, a partire dalle ore 9, presso il Teatro De Lise, si terrà un convegno-dibattito organizzato dal Comune, sul tema "Stop alla violenza sulle donne. Il ruolo della scuola e delle istituzioni nell'attività di sensibilizzazione e prevenzione". La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne venne istituita dall’Onu nel 1999 che scelse la data del 25 novembre perché, nel 1960, nella Repubblica Dominicana, vennero uccise le sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal per aver combattuto il regime autoritario di Rafael Trujillo.



A Pagani, sempre venerdì, psicologi, avvocati e scuole alle ore 18.30 presso la sala Tommaso Maria Fusco dell'Auditorium, parteciperanno all'evento promosso dalla Commissione Pari Opportunità, presieduta da Maria Grazia Torre, insieme all'assessore al ramo, Stella Longobucco, in collaborazione con l'associazione Floriano Pepe e Convivio. Con esperti del settore discuteremo della problematica, lasciandoci trascinare anche dalla musica del cantore Vincenzo Romano e dalla danza di A.S.D Obiettivo Danza Pagani. Durante la serata sarà proiettato anche un video realizzato da alcune alunne dell'Ipsseoa Marco Pittoni di Pagani, sotto la regia del giornalista Marco Visconti.



Mentre il Duomo di Amalfi si illumina di rosso, il 25 novembre: l'amministrazione di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha deciso di rinnovare ancora una volta il messaggio contro ogni forma di violenza, di sudditanza psicologica o di sottomissione economica, attraverso il monumento simbolo, la Cattedrale di Sant’Andrea, riconosciuta in tutto il mondo: le arcate, la facciata, le scale si colorano di rosso, in una sintesi visiva dell’urlo del dolore per scardinare le coscienze.

I dati

Secondo i dati presentati dal Ministero degli Interni negli scorsi giorni, dal primo gennaio 2022 al 13 novembre sono 96 le donne uccise in Italia, di cui 84 in ambito familiare affettivo. Di queste, 49 hanno trovato la morte per mano di congiunti, compagni, mariti, ex. Rispetto allo stesso periodo del 2021 diminuisce il numero delle vittime di genere femminile (-7%). Una diminuzione si rileva, inoltre, per gli omicidi di donne commessi in ambito familiare/affettivo, che da 88 passano a 84 (-5%). Rispetto allo stesso periodo del 2021 risulta in flessione sia il numero di omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 65 scendono a 53 (-18%), sia le relative vittime donne, che passano da 59 a 49 (-17%). Circa una donna su tre nel mondo è vittima di violenza. “Non si può rimanere indifferenti, occorre intervenire con urgenza per arginare qualsiasi forma di maltrattamenti. La prevenzione e il contrasto al femminicidio va realizzata ogni giorno - sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali, Francesca Gargano – La leggera flessione del numero delle vittime nell’ultimo anno non deve arretrare l’azione di sensibilizzazione. Occorre ampliare il sistema di protezione: infatti, se l’ultimo dossier Istat delinea nel 2020 una crescita del servizio di Centri Anti Violenza (CAV) e delle case rifugio, tuttavia denota come queste si concentrino soprattutto al nord. È indispensabile ridurre questo divario che esiste nel Paese”. In realtà, secondo i dati della Polizia di Stato sulla violenza nel 2022, il femminicidio sarebbe l’apice di una spirale di violenza che, spesso, si alimenta nello stesso ambiente domestico. Prima di perdere la vita, sono 86 le donne che ogni giorno sono vittime di reati in Italia: un numero di ben quattro volte superiore alle vittime di sesso maschile. Inoltre, nel 35% dei casi gli episodi di maltrattamenti, di violenza sessuale e di stalking avvengono per mano del proprio convivente. "Come afferma Papa Francesco, “non si può ignorare il grido delle vittime di violenza, sintomo di degrado per tutta l’umanità” – insiste l’assessore alla Cultura, Enza Cobalto – Un odio che si amplifica anche tra i giovani attraverso il web e i social network, con episodi di cyberbullismo, revenge porn, sessismo e misoginia online, nella maggior parte dei casi non denunciati. È indispensabile fornire tutela economica e giuridica a fronte dei maltrattamenti, garantendo soprattutto l’autonomia finanziaria. La carenza di occupazione femminile e la dipendenza economica del partner diventano una forma di ricatto che imprigiona. Come Amministrazione stiamo lavorando alla sensibilizzazione, soprattutto a partire dai giovani, per formare generazioni che si sentano libere, che non abbiano paura di sentirsi giudicate, attive nella società nel rispetto dei diritti umani, a partire dall’uso delle parole. La violenza non ha colori o generi: è violenza e basta e va combattuta ogni giorno", ha concluso.