Giornata per la Vita e per Vito, ritorna l’iniziativa solidale per cardioproteggere il Cilento

Domenica 28 luglio, Borgo San Cesareo di Albanella ospiterà la Giornata per la Vita e per Vito, promossa dall'associazione La Panchina ODV. L'evento si terrà nella piazza centrale della frazione albanellese a partire dalle ore 17.00, con giochi e animazione per bambini. Alle 18.00, sono previste attività sportive con le associazioni locali. Alle 20.00, l'Associazione Cordace presenterà lo spettacolo "Danziamo in tutte le lingue del mondo" e, alle 21.00, ci sarà un concerto della musica salentina degli Alla Bua. L'iniziativa ha l'obiettivo di raccogliere fondi per l'acquisto di defibrillatori da installare nei comuni di Ogliastro Cilento, Prignano Cilento e Laureana Cilento. L'evento è patrocinato dal Parco del Cilento, Vallo di Diano e Monti Alburni, Comune di Albanella, Comunità Montana Alento Montestella, Comune di Ogliastro Cilento e Comune di Prignano Cilento.