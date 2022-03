Giornata nazionale vittime del Covid: due iniziative a Giffoni Valle Piana

La data del 18 marzo è stata indicata dal Governo come la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime della pandemia da Coronavirus.

Le iniziative

Per ricordare i concittadini e tutte le persone che hanno perso la vita durante la pandemia, l’Amministrazione Comunale di Giffoni Valle Piana ha deciso di organizzare due iniziative: alle 11, la cittadinanza è invitata a rispettare un minuto di silenzio, scandito dai rintocchi delle campane del Santuario della Spina Santa, del Santuario di Santa Maria a Vico e della Chiesa San Pietro Apostolo nella frazione Curti; dalle ore 19:00, ogni cittadino potrà accendere una candela ed esporla alla finestra o al balcone delle proprie abitazioni.

Il commento

“Il 18 marzo è la data del ricordo per commemorare chi ha pagato il prezzo più alto in questa emergenza sanitaria che ancora ci attanaglia – le parole del sindaco Antonio Giuliano - Estendo il mio invito alla cittadinanza a partecipare a questi due momenti solenni per celebrare una giornata che sia una lezione di vita anche per le future generazioni”.