Si terrà mercoledì 27 settembre alle ore 10.30 presso il Convento della Misericordia di Montecorvino Pugliano in via Roma, la presentazione e condivisione del Patto educativo sul progetto “Giovani al Centro” promosso da MCG Consulting. L’iniziativa è stata concepita con l’obiettivo di offrire ai giovani del territorio, in particolare ai più fragili e svantaggiati, servizi e opportunità educative grazie all’ausilio dei numerosi partner istituzionali ed associativi che hanno sottoscritto il Patto educativo.

L'incontro

Interverranno: Alessandro Chiola, Sindaco di Montecorvino Pugliano, Gerarda Sica, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pontecagnano (Ente Capofila del Paino di zona 04_2), Mimì Minella, Dirigente Ufficio Scolastico X Ambito Territoriale di Salerno, Ciriaco Plaitano, Presidente Cooperativa Sociale Fili d’Erba, Lucia Agosti, Direttrice MCG Consulting. Le conclusioni saranno affidate ad Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania. L’obiettivo è quello di creare una comunità educante maggiormente consapevole ed efficace nel rispondere ai bisogni educativi e formativi dei giovani e capace di ridurre lo svantaggio socio-culturale dei minori, in situazioni di disagio, marginalità o a rischio devianza e di dipendenza, contrastando il fenomeno della povertà educativa e creando un modello di lavoro educativo integrato “sistema persona”, capace di agire in ottica multidimensionale. Il progetto “Giovani al Centro” finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – annualità 2022 e promosso in partenariato da: Fili d’Erba Società, MCG Consulting, Piano di Zona S4_02, CPIA Salerno, Ufficio servizio Sociale per Minorenni Salerno, Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti, la Fondazione Casamica, l’ASD Ginnastica Salerno, il Circolo Occhi Verdi Legambiente.