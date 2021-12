Via Nizza "saluta" Giovanni, lo storico portiere va in pensione dopo quasi 40 anni

In via Nizza, dal 1984, è stato un punto di riferimento importante non solo per i condomini dello stabile sito al civico 154, ma anche per i commercianti e i residenti della zona. Giovanni Galante, dopo quasi 40 anni di servizio, va in pensione, affidando il palazzo che ha custodito impeccabilmente, per tanti anni, ad un giovane collega.

La curiosità

Figura di fiducia, sempre sorridente e disponibile, il portiere condominiale di via Nizza, in questi giorni, sta ricevendo numerosi attestati di stima e calorosi saluti e arrivederci da parte degli abitanti e degli esercenti del popoloso quartiere salernitano. Nonostante il suo servizio si concluda, Giovanni promette di non abbandonare i tanti amici e conoscenti che, per tanto tempo, hanno contato sulla sua stabile presenza in via Nizza. In ogni caso, il noto portiere resterà certamente in tante storie quotidiane, vissute da innumerevoli abitanti del rione Vestuti.